Giuseppe Damato, record mondiale nella mezza maratona a 90 anni con 2 ore e 7 minuti

Giuseppe Damato ha battuto il record mondiale della mezza maratona over 90 grazie a una vita dedicata allo sport e a un’alimentazione semplice. Il novantenne torinese continua ad allenarsi ogni giorno con costanza.

Giuseppe Damato, nato nel 1936 e fresco novantenne dal 9 gennaio, ha stabilito il nuovo record mondiale over 90 nella mezza maratona. Il 19 aprile ha chiuso la gara con il tempo di 2 ore, 7 minuti e 36 secondi, confermando una forma fisica fuori dal comune per la sua età.

La sua storia sportiva parte da lontano. Damato ha iniziato ad allenarsi quando aveva appena 15 anni e non ha più smesso, salvo una breve pausa di due anni per assistere la moglie malata. Per lungo tempo ha praticato ciclismo, attività che gli ha permesso di sviluppare una grande capacità di recupero. Ancora oggi gioca a tennis con regolarità e continua a correre per le strade di Torino.

Accanto all’allenamento costante, Damato segue una routine alimentare semplice ma regolare. La giornata inizia quasi sempre al bar con cappuccino e biscotti di meliga, mentre a casa opta per latte e fette biscottate. Durante la settimana alterna pasta e riso un paio di volte, consuma carne cruda e non rinuncia alle verdure, anche se in quantità moderate.

Il vero protagonista della sua dieta è però la frutta. Ne consuma grandi quantità ogni giorno, arrivando fino a sei chili alla settimana. Da oltre trent’anni prepara una spremuta d’arancia ogni mattina e non rinuncia a banane, mele cotte e kiwi, che rappresentano una parte essenziale della sua alimentazione.

Guardando ai prossimi mesi, Damato sta valutando nuovi obiettivi sportivi. L’idea è quella di evitare la maratona di Torino per concentrarsi su altre mezze maratone, continuando a correre e allenarsi con la stessa determinazione che lo accompagna da una vita.