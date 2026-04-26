Marco D'Amore annuncia la morte del padre Marcello e racconta l'ultimo mese insieme sui social

Marco D’Amore annuncia la morte del padre Marcello dopo un mese di malattia. L’attore lo ricorda con un lungo messaggio sui social, raccontando il rapporto stretto e le ultime settimane trascorse insieme.

Marco D’Amore ha comunicato la scomparsa del padre Marcello con un messaggio pubblicato sui suoi profili social. L’attore e regista napoletano, noto per il ruolo di Ciro Di Marzio, ha scelto parole personali per raccontare il legame che lo univa al genitore e il dolore per la perdita.

Nel ricordo condiviso con il pubblico, D’Amore descrive il padre come una figura centrale nella sua vita, capace di influenzare profondamente anche il suo percorso artistico. Racconta di aver cercato negli anni di assomigliargli e riconosce in lui una fonte continua di ispirazione, soprattutto per la passione trasmessa per la lettura, la musica e per una visione autentica di Napoli, legata alla sua cultura e alla sua storia.

L’attore si sofferma anche sugli ultimi momenti trascorsi insieme, segnati da un mese difficile. In quel periodo, spiega, il rapporto tra loro si è trasformato, con un’inversione dei ruoli che li ha portati a condividere fragilità, paure e confidenze. Racconta di avergli stretto le mani e di aver vissuto accanto a lui un’intimità fatta di emozioni profonde, tra lacrime e momenti di affetto.

Nel passaggio finale del messaggio, D’Amore si rivolge direttamente al padre, chiedendogli di continuare a stargli vicino anche dopo la morte. Lo immagina libero dalla sofferenza e gli affida il desiderio di sentirne ancora la presenza, citando una frase cara a Marcello legata alla tradizione musicale napoletana, come invito a tornare nei suoi sogni.