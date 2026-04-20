Alfred Ekhator diventa padre, Marta Capuozzo annuncia la gravidanza sui social

Alfred Ekhator diventa padre dopo la relazione con Marta Capuozzo e la fine con Anna Acciardi. L’annuncio arriva sui social con una foto del pancione, ecografie e test positivo, segno di una nuova fase iniziata a Roma.

Alfred Ekhator si prepara a diventare papà. L’ex volto di Temptation Island ha condiviso indirettamente la notizia attraverso un post pubblicato dalla compagna Marta Capuozzo, che ha mostrato il pancione insieme alle ecografie e al test di gravidanza positivo. Nel messaggio che accompagna lo scatto, la coppia esprime tutta l’emozione per l’arrivo del bambino.

La relazione tra i due è nata nell’estate del 2025, poco dopo la fine della storia di Ekhator con Anna Acciardi. Da allora il legame si è consolidato rapidamente, fino alla decisione di vivere insieme a Roma, dove oggi costruiscono la loro quotidianità.

Marta Capuozzo, oggi attiva come creator su OnlyFans, in passato lavorava come receptionist nella Capitale. Proprio a Roma ha conosciuto Alfred, che ha scelto di trasferirsi per iniziare una convivenza e dare una svolta alla propria vita personale e professionale.

All’inizio del rapporto non sono mancati dubbi, soprattutto da parte di Marta, che aveva sottolineato la necessità di un impegno concreto. Con il tempo, però, il rapporto si è rafforzato fino a questo passo importante che segna un cambiamento definitivo per entrambi.

Per Ekhator, la gravidanza rappresenta una nuova partenza dopo la fine turbolenta della relazione con Anna Acciardi, segnata da tradimenti emersi anche durante il reality. La storia con Marta segna un distacco netto da quel periodo e l’inizio di una fase più stabile della sua vita.