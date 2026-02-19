Michela Andreozzi annuncia la morte della madre con un messaggio sui social

Michela Andreozzi ha annunciato la morte della madre avvenuta a Roma il 19 febbraio per cause non rese note, condividendo foto e un messaggio personale sui social e indicando luogo e orario dei funerali.

Michela Andreozzi ha comunicato la scomparsa della madre con un messaggio pubblicato su Instagram. L’attrice e regista ha scritto che la donna si è spenta nella mattinata di giovedì 19 febbraio a Roma, accompagnando le parole con alcune immagini che le ritraggono insieme.

Nel testo condiviso sui social, Andreozzi ha ricordato il legame con la madre usando parole affettuose e ripetute, parlando di una presenza fondamentale nella sua vita. Un saluto intimo, rivolto anche a chi le è vicino in queste ore.

Tra le storie pubblicate, ha indicato i dettagli per l’ultimo saluto: i funerali si terranno venerdì 20 febbraio alle 14.30 presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

In breve tempo il post ha raccolto numerosi messaggi di vicinanza da parte di colleghi e amici. Tra questi, Elena Santarelli ha scritto di stringersi al dolore dell’attrice, mentre Giampaolo Morelli le ha inviato un abbraccio pubblico.