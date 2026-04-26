Marano di Napoli uomo schiacciato dalla sua auto senza freno a mano salvato da tre carabinieri
Un uomo di 46 anni resta schiacciato dalla propria auto per il freno a mano non inserito a Marano di Napoli, salvato da tre carabinieri intervenuti subito. Decisive le manovre di primo soccorso eseguite prima dell’arrivo del 118.
Un uomo di 46 anni è stato soccorso sabato sera a Marano di Napoli dopo essere rimasto intrappolato tra la sua auto e un muro. Il veicolo, lasciato senza freno a mano, ha iniziato a muoversi all’improvviso, colpendolo e comprimendolo contro la parete.
In quel momento tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, si sono trovati davanti alla scena e sono intervenuti senza esitazione. L’uomo presentava un quadro critico, con difficoltà respiratorie e convulsioni dovute al trauma.
I militari hanno subito praticato le manovre di primo soccorso, sistemando la vittima in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento. L’intervento è avvenuto sotto gli occhi della moglie e di diversi passanti, visibilmente scossi da quanto accaduto.
I carabinieri hanno continuato a monitorare le condizioni del ferito fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. I medici hanno riscontrato un quadro clinico severo, con perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea legate all’impatto.
Dopo le cure e gli accertamenti, l’uomo ha chiesto di essere dimesso, una volta superata la fase più critica e rientrato il pericolo immediato.
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