Marano di Napoli uomo schiacciato dalla sua auto senza freno a mano salvato da tre carabinieri

Angelo Caputo | 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni resta schiacciato dalla propria auto per il freno a mano non inserito a Marano di Napoli, salvato da tre carabinieri intervenuti subito. Decisive le manovre di primo soccorso eseguite prima dell’arrivo del 118.

Marano di Napoli
Marano di Napoli uomo schiacciato dalla sua auto senza freno a mano salvato da tre carabinieri

Un uomo di 46 anni è stato soccorso sabato sera a Marano di Napoli dopo essere rimasto intrappolato tra la sua auto e un muro. Il veicolo, lasciato senza freno a mano, ha iniziato a muoversi all’improvviso, colpendolo e comprimendolo contro la parete.

In quel momento tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, si sono trovati davanti alla scena e sono intervenuti senza esitazione. L’uomo presentava un quadro critico, con difficoltà respiratorie e convulsioni dovute al trauma.

I militari hanno subito praticato le manovre di primo soccorso, sistemando la vittima in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento. L’intervento è avvenuto sotto gli occhi della moglie e di diversi passanti, visibilmente scossi da quanto accaduto.

I carabinieri hanno continuato a monitorare le condizioni del ferito fino all’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. I medici hanno riscontrato un quadro clinico severo, con perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea legate all’impatto.

Dopo le cure e gli accertamenti, l’uomo ha chiesto di essere dimesso, una volta superata la fase più critica e rientrato il pericolo immediato.

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