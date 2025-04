Sparatoria a Marano: uomo ucciso in auto vicino a una scuola

Questa mattina a Marano di Napoli un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto, una BMW bianca, in via Marano-Pianura, nei pressi della scuola Papa Luciani. Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato colpito da diversi proiettili ed è deceduto sul posto. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente per avviare le indagini. Al momento, non si esclude che il movente possa essere legato a questioni sentimentali piuttosto che a dinamiche di criminalità organizzata.

Napoli, 14enne accoltella un coetaneo in centro: fermato per tentato omicidio - Un 14enne incensurato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro con l'accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato in piena notte nella zona di Piazza Dante, dove il giovane avrebbe attirato un coetaneo con la scusa di un chiarimento dopo un litigio precedente.

Napoli, tenta di uccidere l’ex al belvedere dopo averla aggredita: arrestato - Ha atteso l’ex moglie per strada, l’ha colpita con pugni e calci fratturandole le ossa del naso, poi ha cercato di spingerla oltre la balaustra di un belvedere a Pozzuoli. La donna si è salvata opponendo resistenza ed è stata soccorsa in gravi condizioni, a terra e sanguinante.

Napoli, ragazzo accoltellato a Chiaia, fermato un 14enne: 18enne in prognosi riservata - Accoltellamento a Napoli nella serata di ieri in largo Vasto a Chiaia, dove un ragazzo di 18 anni è stato colpito alla coscia durante una lite tra coetanei. L’episodio è avvenuto tra i locali della zona, affollati nel fine settimana. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli in codice rosso.