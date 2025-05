Sanremo, uomo travolto e ucciso da camioncino senza freno: tragedia in via Val d'Olivi

Sanremo, uomo travolto e ucciso da camioncino senza freno: tragedia in via Val d'Olivi

Tragedia alle prime luci dell’alba a Sanremo, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camioncino in discesa. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 di lunedì 12 maggio in via Val d'Olivi, una zona collinare della città ligure.

Il mezzo si è mosso da solo: vittima schiacciata mentre gli operai lavoravano

In un primo momento si era pensato che l’uomo fosse stato schiacciato da un trattore, ma secondo le ricostruzioni fornite dal personale del 118, la vittima sarebbe stata investita da un camioncino parcheggiato in salita. Il mezzo era stato lasciato fermo da alcuni operai impegnati nel carico di un escavatore, quando improvvisamente ha iniziato a muoversi.

Da quanto emerso, il freno a mano avrebbe ceduto, provocando l’arretramento incontrollato del veicolo e il successivo investimento mortale. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’uomo, che è deceduto prima di arrivare all’ospedale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. La comunità locale è scossa per l’accaduto.

