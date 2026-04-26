Cane con tumore supera 13 radioterapie e accompagna la sposa all'altare nel giorno del matrimonio

Chico, colpito da un tumore aggressivo, supera 13 radioterapie e arriva al matrimonio dei suoi proprietari. Nonostante la diagnosi di osteosarcoma nasale, il cane ha resistito fino al giorno delle nozze, partecipando alla cerimonia in smoking.

Chico ha affrontato settimane difficili dopo la scoperta di un osteosarcoma nasale, una forma tumorale particolarmente aggressiva e non operabile. La diagnosi è arrivata poco prima del matrimonio di Débora Oliveira e Gabriel Mendes, lasciando poche speranze sulla possibilità che il cane potesse arrivare a quel giorno.

Le condizioni erano gravi. Respirava con fatica e solo attraverso la bocca, mentre il tempo stringeva. Nonostante tutto, i proprietari hanno deciso di tentare ogni strada possibile, iniziando un ciclo intenso di cure che ha incluso tredici sedute di radioterapia, affrontate nell’arco di poche settimane.

Il percorso è stato lungo e impegnativo, con segni evidenti sul corpo del cane. Ma Chico ha resistito, sostenuto dalla presenza costante della sua famiglia, determinata a non rinunciare alla speranza di averlo accanto nel giorno più importante.

Quando è arrivato il momento della cerimonia, Chico era presente. Vestito con un piccolo smoking e un papillon, ha accompagnato la sposa lungo la navata, sotto gli occhi commossi degli invitati. Accanto a lui anche Cori, una shih-tzu, con un abito bianco.

Per Débora Oliveira e Gabriel Mendes, la presenza del loro cane ha rappresentato molto più di un semplice gesto simbolico. Dopo mesi di cure e preoccupazioni, vederlo lì, in piedi accanto a loro, è stato il risultato concreto di una battaglia combattuta giorno dopo giorno.