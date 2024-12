Eleonora Giorgi e la sua battaglia contro il tumore al pancreas: Vivo giorno per giorno

Eleonora Giorgi ha condiviso le sue condizioni di salute durante un intervento a Verissimo. Da tempo combatte contro un tumore al pancreas, una sfida che affronta con grande determinazione. "Abbiamo fatto e tentato tutto ciò che è possibile", ha dichiarato.

L'attrice ha spiegato che, nonostante i trattamenti seguiti, il tumore ha continuato a progredire. "Questo mostro ha avanzato con la chemioterapia. Senza di essa, vogliamo capire se progredisce come una Formula 1". Giorgi ha sottolineato di aver seguito tutti i protocolli disponibili a livello mondiale, ma lamenta di essere incappata in questa malattia poco prima dell'arrivo di una nuova generazione di farmaci. "Questi medicinali, diversi dalla chemio, rappresentano la nuova frontiera. Oggi non prego per me, ma affinché questi farmaci siano presto disponibili per tutti i malati".

La forza dell'attrice emerge anche nei momenti di difficoltà quotidiana. Ha raccontato di un episodio recente in cui, insieme al figlio Andrea, ha visitato la Galleria Borghese. "Andrea mi ha fatto questo regalo, ma ho dovuto usare una sedia a rotelle. È stato scioccante. Mi sono resa conto che dal basso non si vede nulla, forse per questo i bambini si annoiano nei musei", ha commentato con un sorriso.

Nonostante tutto, Giorgi guarda avanti con coraggio. "Nei giorni in cui sto bene, penso che non ho più paura di affrontare qualcosa di sperimentale. Ho più da perdere che da guadagnare se non lo provo. Ora vivo giorno per giorno". Le sue parole rispecchiano la speranza e la volontà di continuare a lottare.

