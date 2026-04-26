Sergio Pizzamiglio annegato nel canale a Tencara mentre salva il cane caduto in acqua

Sergio Pizzamiglio muore annegato dopo essersi tuffato per salvare il cane caduto in un canale vicino a Cascina Nova. Il 54enne non è riuscito a uscire dalle sponde scivolose, nonostante i tentativi di aiuto dei presenti.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 25 aprile nelle campagne tra Castelnuovo Bocca d’Adda e la zona di Tencara, nei pressi di Cascina Nova. Sergio Pizzamiglio, 54 anni, ha perso la vita dopo essersi gettato in un canale navigabile per soccorrere il proprio cane, finito accidentalmente in acqua durante una passeggiata.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Pizzighettone e Castelverde, l’uomo non avrebbe esitato a intervenire quando l’animale è scivolato nel canale. Una volta entrato in acqua, però, si è trovato in difficoltà e non è riuscito a risalire a causa delle pareti ripide e scivolose.

Un testimone che si trovava sull’argine ha notato la scena e ha dato immediatamente l’allarme, tuffandosi a sua volta nel tentativo di raggiungerlo. Anche due giovani presenti in quel momento sono intervenuti, riuscendo a riportare l’uomo a riva dopo alcuni minuti.

Nonostante il rapido intervento e i soccorsi, per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il cane, invece, è stato recuperato vivo ed è stato affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona.