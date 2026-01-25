Cane cade nel canale Virgilio, Enea Tonoli muore annegato nel tentativo di salvarlo

Un gesto istintivo per salvare il proprio cane si trasforma in una tragedia improvvisa: un uomo perde la vita dopo essersi tuffato in un canale nel Mantovano, mentre l’animale riesce a sopravvivere.

Una passeggiata si è conclusa in modo drammatico a Monzambano, nel Mantovano. Sabato 24 gennaio Enea Tonoli, 46 anni, è morto dopo essersi lanciato in acqua per soccorrere il suo cane, finito nel canale Virgilio nella zona di Olfino.

L’uomo stava camminando insieme a un amico quando l’animale, probabilmente scivolato lungo la sponda in cemento, è caduto nel corso d’acqua. Senza esitazioni, Tonoli si è tuffato nel canale, affrontando acque gelide e correnti difficili.

Leggi anche Padova - bimba di 3 anni cade e muore in un canale di scolo

Dopo pochi istanti, però, l’uomo non è più riuscito a tornare a riva. L’amico che era con lui, sotto choc, ha immediatamente chiesto aiuto, allertando i soccorsi presenti nella zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con una squadra specializzata dotata di moto d’acqua e il personale sanitario. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nel tratto del canale dove l’uomo era scomparso.

Dopo circa venti minuti, i vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo di Enea Tonoli, ormai privo di vita. Il cane, invece, è stato trovato vivo, ancora aggrappato alla sponda del canale Virgilio.

Tonoli lavorava come dipendente comunale a Monzambano ed era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato locale.