Frecciarossa Lecce Milano investe una persona a San Pietro Vernotico, linea ferroviaria bloccata

Un Frecciarossa partito da Lecce ha travolto una persona nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico causando la morte. L’impatto all’alba ha bloccato la circolazione ferroviaria verso Nord e fermato il convoglio diretto a Milano.

Un treno Frecciarossa in viaggio da Lecce a Milano ha investito una persona all’alba del 26 aprile 2026 nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. L’impatto è avvenuto intorno alle 6.10 e non ha lasciato scampo alla vittima.

Il convoglio, partito alle 5.55 e diretto a Milano con arrivo previsto nel primo pomeriggio, si è fermato subito dopo l’incidente, causando il blocco del traffico ferroviario sul binario in direzione Nord.

Sul luogo sono arrivati gli operatori del 118 insieme agli agenti della Polfer e ai carabinieri della stazione locale. Le condizioni del corpo rendono al momento difficile risalire all’identità della persona investita.

Gli accertamenti sono affidati alla Polfer, che dovrà chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente lungo la linea ferroviaria.