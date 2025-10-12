Tragedia a San Pietro Vernotico: anziano e badante muoiono nell'incendio di casa

Tragico incendio questa sera in un’abitazione di via Nobel a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 98 anni e la sua badante di 44 anni, di nazionalità rumena, sono stati trovati senza vita all’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I soccorritori le hanno rinvenute in stanze diverse, entrambe prive di vita.

Leggi anche Tragedia a Cornaredo: incendio in un appartamento, morti tre membri della stessa famiglia

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito di una stufetta elettrica, che avrebbe sprigionato fumo e sostanze tossiche. Gli investigatori ritengono che l’anziano e la donna siano morti a causa delle esalazioni, più che per le fiamme.

La segnalazione ai soccorsi è arrivata da un parente, preoccupato perché non riusciva a contattare né l’uomo né la badante. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione, la scena era già compromessa dalle dense nubi di fumo.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e chiarire le cause precise della tragedia che ha sconvolto la comunità di San Pietro Vernotico.