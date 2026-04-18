Camerano, donna travolta dal Frecciarossa Lecce Milano muore sui binari

Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata investita da un Frecciarossa Lecce Milano vicino alla stazione di Camerano Aspio. L’impatto è avvenuto in piena mattinata, interrompendo la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica.

Una donna di 48 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri dopo essere stata investita da un Frecciarossa Lecce-Milano lungo la linea adriatica. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione di Camerano-Aspio, a pochi metri dallo scalo ferroviario, in un tratto particolarmente frequentato.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 da alcuni testimoni presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con l’eliambulanza del 118, l’automedica del Crass, un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Presenti anche i tecnici di Rfi per gestire la sicurezza dell’area e la circolazione dei treni.

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Nonostante il tempestivo intervento, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate immediatamente fatali. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto e tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un gesto volontario.

La vittima viveva da tempo a Camerano ed era conosciuta in paese. Lascia il marito e un figlio piccolo. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, dove la donna era ben inserita e stimata.

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. La linea è stata inizialmente sospesa, poi riattivata su un solo binario con senso unico alternato. Si sono registrati ritardi per treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con disagi soprattutto per i convogli Frecciarossa 8814 Lecce-Milano e 8803 Milano-Pescara, oltre a cancellazioni e limitazioni su alcune tratte locali.