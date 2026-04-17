Meteo Italia, settimana instabile tra piogge, sole e nuovi temporali per il 25 aprile

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Una perturbazione raggiunge l’Italia il 20 aprile portando piogge diffuse e temporali. Dopo una breve tregua con sole e temperature in aumento, un nuovo peggioramento è atteso nel weekend del 25 aprile.

Meteo Italia, settimana instabile tra piogge, sole e nuovi temporali per il 25 aprile