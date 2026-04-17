Meteo Italia, settimana instabile tra piogge, sole e nuovi temporali per il 25 aprile
Una perturbazione raggiunge l’Italia il 20 aprile portando piogge diffuse e temporali. Dopo una breve tregua con sole e temperature in aumento, un nuovo peggioramento è atteso nel weekend del 25 aprile.
La settimana si apre con un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Da lunedì 20 aprile un fronte temporalesco attraversa il Paese, portando piogge intense soprattutto al Nord. Le regioni più coinvolte sono Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dove sono attesi rovesci anche di forte intensità.
Nel corso della giornata il maltempo si estende verso il Centro, con precipitazioni diffuse tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Non si esclude la possibilità di grandinate locali. Nel pomeriggio i fenomeni raggiungono anche il Nord-Ovest, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte del territorio.
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Martedì 21 aprile il quadro resta simile, con tempo instabile su gran parte del Centro-Nord. Piogge sparse interessano l’arco alpino centro-orientale e diverse aree interne del Centro. La pressione bassa favorisce lo sviluppo di nuovi rovesci, tipici della stagione primaverile.
Da mercoledì 22 aprile si osserva un miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione. Il sole torna protagonista su molte regioni, mentre residui disturbi si concentrano sulle Alpi, Prealpi e nelle zone interne del Centro, dove possono svilupparsi temporali nelle ore pomeridiane.
Tra giovedì e venerdì prevalgono condizioni più stabili, con temperature in aumento e clima più mite. Tuttavia, la fase più tranquilla è destinata a durare poco.
Nel weekend del 25 e 26 aprile una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa riporta piogge e temporali su diverse regioni italiane, segnando un ulteriore cambiamento del tempo proprio in concomitanza con il ponte festivo.