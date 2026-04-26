Sinner Moller Madrid 2026: orario partita terzo turno Masters 1000, dove vederla in tv
Jannik Sinner affronta Elmer Moller al Masters 1000 di Madrid il 26 aprile dopo aver superato Bonzi al debutto. L’azzurro torna in campo nel terzo turno contro il danese, mai affrontato prima, in un match previsto nel pomeriggio sul centrale.
Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Madrid nella giornata di domenica 26 aprile. Il tennista italiano affronta il danese Elmer Moller nel match valido per il terzo turno del torneo spagnolo, dopo aver superato all’esordio il francese Benjamin Bonzi in tre set combattuti.
La sfida è programmata sul campo centrale e non inizierà prima delle 16. Sinner e Moller scenderanno in campo come terzo incontro della giornata, al termine delle partite già in calendario, tra cui quella che vede impegnato Lorenzo Musetti contro Tallon Griekspoor.
Per Sinner si tratta di un confronto inedito: il numero uno azzurro non ha mai incrociato Moller nel circuito maggiore, rendendo l’appuntamento di Madrid il primo precedente ufficiale tra i due giocatori.
Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport, che detengono i diritti dell’intero Masters 1000 di Madrid. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV, accessibili da dispositivi mobili e smart tv.
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