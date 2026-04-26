Torino Inter 26 aprile: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita di Serie A in tv e streaming

Inter sfida il Torino il 26 aprile per il 34° turno di Serie A, spinta dalla corsa allo scudetto dopo la finale di Coppa Italia raggiunta pochi giorni fa.

L’Inter torna in campo domenica 26 aprile per la 34ª giornata di Serie A, impegnata in trasferta contro il Torino. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia e cercano i punti decisivi per avvicinarsi al ventunesimo titolo.

Il Torino si presenta alla sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo della Cremonese. La squadra guidata da D’Aversa punta a fermare la corsa dei milanesi e a muovere la classifica in una fase cruciale della stagione.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18. Queste le probabili formazioni: Torino con Paleari in porta, difesa composta da Coco, Ismajli ed Ebosse, a centrocampo Pedersen, Casadei, Gineitis e Obrador, con Vlasic alle spalle delle punte Simeone e Adams. L’Inter risponde con Sommer tra i pali, linea difensiva formata da Akanji, Acerbi e Bastoni, sugli esterni Dumfries e Dimarco, in mezzo al campo Frattesi, Calhanoglu e Sucic, mentre in attacco spazio a Esposito e Thuram.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e disponibile anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Possibile seguire il match in streaming tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.