Torino Inter 26 aprile: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita di Serie A in tv e streaming

Anna Gallo | 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter sfida il Torino il 26 aprile per il 34° turno di Serie A, spinta dalla corsa allo scudetto dopo la finale di Coppa Italia raggiunta pochi giorni fa.

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Torino Inter 26 aprile: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita di Serie A in tv e streaming

L’Inter torna in campo domenica 26 aprile per la 34ª giornata di Serie A, impegnata in trasferta contro il Torino. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia e cercano i punti decisivi per avvicinarsi al ventunesimo titolo.

Il Torino si presenta alla sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo della Cremonese. La squadra guidata da D’Aversa punta a fermare la corsa dei milanesi e a muovere la classifica in una fase cruciale della stagione.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18. Queste le probabili formazioni: Torino con Paleari in porta, difesa composta da Coco, Ismajli ed Ebosse, a centrocampo Pedersen, Casadei, Gineitis e Obrador, con Vlasic alle spalle delle punte Simeone e Adams. L’Inter risponde con Sommer tra i pali, linea difensiva formata da Akanji, Acerbi e Bastoni, sugli esterni Dumfries e Dimarco, in mezzo al campo Frattesi, Calhanoglu e Sucic, mentre in attacco spazio a Esposito e Thuram.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e disponibile anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Possibile seguire il match in streaming tramite le app di Dazn, Sky Go e Now.

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