Verona-Inter Serie A: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 15:00, l'Inter affronta l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi per la 13ª giornata di Serie A. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, mirano a conquistare tre punti per avvicinarsi ulteriormente al Napoli, attualmente in vetta con un solo punto di vantaggio. Dall'altra parte, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Probabili formazioni:

Hellas Verona (4-2-3-1):- Portiere: Montipò

Difensori: Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric

Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric Centrocampisti: Belahyane, Serdar

Belahyane, Serdar Trequartisti: Suslov, Harroui, Lazovic

Suslov, Harroui, Lazovic Attaccante: Tengstedt

Tengstedt Allenatore: Paolo Zanetti

Inter (3-5-2):- Portiere: Sommer

Difensori: Bisseck, Acerbi, Bastoni

Bisseck, Acerbi, Bastoni Centrocampisti: Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco

Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco Attaccanti: Thuram, Lautaro

Thuram, Lautaro Allenatore: Simone Inzaghi

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile sia tramite l'applicazione su smart TV sia in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

L'Inter, dopo il pareggio contro il Napoli prima della sosta, punta a ritrovare la vittoria per mettere pressione alle rivali e, almeno temporaneamente, superare il Napoli in classifica.L'Hellas Verona, con quattro vittorie finora, cerca di interrompere una serie negativa di quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, mirando a un risultato positivo che darebbe una spinta significativa nella lotta per la salvezza.

L'arbitro designato per la sfida è Andrea Colombo di Como, assistito da Dei Giudici e Ceccon, con il quarto ufficiale Fourneau. Al VAR ci saranno Serra e Marini.

La partita rappresenta un test importante per entrambe le squadre: l'Inter cerca continuità per consolidare la propria posizione ai vertici, mentre l'Hellas Verona mira a invertire la rotta e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

