Inter-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming

L'Inter torna in campo questa sera, domenica 3 novembre 2024, affrontando il Venezia allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro l'Empoli, i nerazzurri cercano di ridurre il distacco di quattro punti dal Napoli capolista, sfruttando un calendario favorevole nelle prossime giornate.

Il Venezia, dal canto suo, arriva a San Siro con il morale alto, avendo rimontato e vinto 3-2 contro l'Udinese nell'ultimo turno. Sotto di due reti, i lagunari hanno ribaltato il risultato grazie a una doppietta di Joel Pohjanpalo e a una punizione di Hans Nicolussi Caviglia.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'Inter dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: Sommer tra i pali; difesa composta da Pavard, De Vrij e Bastoni; a centrocampo Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco; in attacco la coppia Lautaro Martinez e Thuram.

Il Venezia dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: Stankovic in porta; linea difensiva con Idzes, Svoboda e Haps; centrocampo formato da Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia e Zampano; sulla trequarti Busio e Oristanio a supporto dell'unica punta Pohjanpalo.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile sia su smart TV compatibili sia in streaming attraverso l'applicazione dedicata per dispositivi mobili e il sito web ufficiale.

L'arbitro designato per la sfida è Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Prenna e Cavallina. Il quarto ufficiale sarà Tremolada, mentre al VAR ci saranno Marini e Chiffi.

Con una vittoria, l'Inter potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, mentre il Venezia cercherà di dare continuità al successo ottenuto contro l'Udinese, puntando a risalire posizioni in graduatoria.