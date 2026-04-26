MotoGP Jerez oggi 26 aprile, orario gara e griglia di partenza con Marquez in pole e diretta tv

MotoGP Jerez 2026, Marc Marquez parte dalla pole dopo il successo Sprint e guida la griglia del GP Spagna. Gara alle 14 con diretta anche in chiaro, riflettori su Bezzecchi leader del mondiale dopo Austin.

La MotoGP torna in pista domenica 26 aprile sul circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione. La gara lunga scatta alle 14, con trasmissione in diretta sia su Sky Sport sia in chiaro su Tv8, oltre allo streaming disponibile su Sky Go, NOW e la piattaforma web dell’emittente.

Il weekend spagnolo arriva dopo la prova di Austin, dove Marco Bezzecchi ha conquistato il successo davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta, risultato che gli ha permesso di salire al comando della classifica piloti. A Jerez, però, l’attenzione è tutta su Marc Marquez, rientrato dopo una lunga assenza e subito protagonista.

Lo spagnolo ha già lasciato il segno vincendo la Sprint del sabato e ora cerca la doppietta partendo dalla pole position, ottenuta con il miglior tempo in qualifica. Accanto a lui scatteranno Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio, completando una prima fila competitiva.

In seconda fila si piazzano Bezzecchi, Alex Marquez e Acosta, pronti a inserirsi nella lotta per il podio. Più indietro Jorge Martin, settimo, mentre Francesco Bagnaia dovrà rimontare dalla decima posizione dopo qualifiche complicate.

La griglia di partenza vede quindi in prima fila Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), Johann Zarco (LCR Honda) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team). In seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Alex Marquez (Gresini Racing) e Pedro Acosta (KTM). Terza fila per Jorge Martin, Enea Bastianini e Raul Fernandez, mentre in quarta fila partono Francesco Bagnaia, Ai Ogura e Fermín Aldeguer.