MotoGp Portogallo oggi domenica 9 Novembre: orario gara, griglia di partenza e dove seguirla in TV
Torna in pista la MotoGp per il penultimo appuntamento della stagione. Oggi si corre il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao, con grande attesa dopo le emozioni della Sprint.
La gara Sprint ha premiato Alex Marquez, autore di una rimonta decisa e di un lungo corpo a corpo con Pedro Acosta. Terzo Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Più indietro Pecco Bagnaia, ottavo dopo un calo nel finale.
Griglia di partenza del Gran Premio
- 1. M. Bezzecchi
- 2. P. Acosta
- 3. F. Quartararo
- 4. F. Bagnaia
- 5. A. Marquez
- 6. J. Zarco
- 7. J. Mir
- 8. J. Miller
- 9. F. Di Giannantonio
- 10. P. Espargarò
- 11. F. Aldeguer
- 12. A. Ogura
- 13. L. Marini
- 14. B. Binder
- 15. F. Morbidelli
- 16. E. Bastianini
- 17. A. Rins
- 18. N. Bulega
- 19. M. Oliveira
- 20. L. Savadori
- 21. S. Chantra
La partenza della gara MotoGp è fissata per oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14:00. Diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. Streaming disponibile tramite SkyGo, NOW e sito ufficiale di TV8.