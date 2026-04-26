Donald Trump evacuato dopo spari al Washington Hilton durante cena Casa Bianca, arrestato uomo armato

Donald Trump è stato evacuato dal Washington Hilton dopo spari durante la cena dei corrispondenti, causati da un uomo armato fermato dalla polizia. Un agente è rimasto ferito ma salvato dal giubbotto.

Momenti di tensione a Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, quando alcuni colpi di arma da fuoco hanno interrotto l’evento in corso al Washington Hilton. Il presidente Donald Trump è stato immediatamente allontanato dal palco dagli agenti del Secret Service e trasferito in sicurezza insieme al vicepresidente JD Vance e ai membri del governo presenti.

Secondo le testimonianze raccolte tra i giornalisti in sala, gli agenti hanno gridato “spari” mentre il panico si diffondeva tra gli ospiti. Poco dopo è arrivata via radio la conferma dell’arresto di un uomo armato, indicato dalle forze dell’ordine come un trentenne proveniente dalla California, ora sotto custodia e in attesa di incriminazione.

Durante l’intervento delle forze di sicurezza, un agente è stato colpito da un proiettile ma il giubbotto antiproiettile ha evitato conseguenze gravi. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno rapidamente isolato l’area e fatto evacuare la struttura seguendo il protocollo previsto.

Trump, rientrato alla Casa Bianca, ha parlato poco dopo attraverso i social, lodando la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine e confermando che l’assalitore è stato fermato. Ha inoltre annunciato che l’evento sarà riprogrammato entro un mese, dopo lo stop imposto per motivi di sicurezza.

In conferenza stampa, il presidente ha ricostruito quanto accaduto spiegando che l’uomo avrebbe tentato di superare un posto di blocco armato di più armi, venendo poi neutralizzato dagli agenti. Ha definito il sospettato una persona instabile, aggiungendo che la polizia sta effettuando controlli anche presso la sua abitazione.

Tra i presenti, il giornalista Iacopo Luzi ha raccontato i momenti concitati vissuti all’interno della sala, con i primi spari inizialmente scambiati per rumori accidentali, seguiti dalla fuga degli ospiti e dal blocco totale dell’edificio per circa mezz’ora.

Anche il volto noto della CNN Wolf Blitzer ha riferito di essersi trovato a pochi metri dall’uomo armato al momento degli spari, descrivendo l’arma come particolarmente potente e la scena come improvvisa e caotica.

L’episodio segna il terzo incidente di sicurezza legato a Donald Trump tra campagna elettorale e secondo mandato. Nel luglio 2024, durante un comizio in Pennsylvania, alcuni colpi di arma da fuoco lo avevano sfiorato, mentre a settembre un altro uomo armato era stato intercettato nei pressi del suo campo da golf in Florida.