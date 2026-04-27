Romina Power Elena Santarelli e Sal Da Vinci ospiti a Belve il 28 aprile su Rai 2

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Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci partecipano a Belve il 28 aprile per raccontarsi senza filtri, tra domande dirette e momenti fuori copione. La puntata introduce anche nuovi volti tra il pubblico.

Romina Power Elena Santarelli e Sal Da Vinci ospiti a Belve il 28 aprile su Rai 2

Martedì 28 aprile torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che propone interviste serrate e senza filtri. Protagonisti della nuova puntata saranno Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci, pronti a confrontarsi con le domande dirette della conduttrice. I tre ospiti si alterneranno nello studio del programma, seduti sullo sgabello ormai simbolo della trasmissione, per raccontare esperienze personali e momenti della loro carriera. Il format mantiene il suo stile riconoscibile, fatto di dialoghi incisivi e risposte spesso inaspettate. Tra le novità di questa stagione trovano spazio anche i provini di Belve, con persone comuni che partecipano al programma e si sottopongono all’intervista di Fagnani, portando storie e testimonianze diverse rispetto a quelle dei personaggi noti. Non manca la tradizionale chiusura con i fuori onda degli ospiti, una sequenza che negli anni è diventata uno degli elementi più seguiti dal pubblico. La puntata sarà trasmessa alle 21.20 e resterà disponibile anche in streaming su RaiPlay e Disney+.

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