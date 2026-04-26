Milan Juventus oggi 26 aprile: orario, formazioni e dove vedere il big match di Serie A

Milan e Juventus si affrontano oggi 26 aprile a San Siro per la 34ª giornata di Serie A con in palio punti decisivi per la Champions, dopo le vittorie su Verona e Bologna. Calcio d’inizio alle 20 45 e sfida ad alta tensione.

Il posticipo della 34ª giornata mette di fronte Milan e Juventus allo stadio San Siro. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 di domenica 26 aprile. In palio ci sono punti pesanti per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, con entrambe le squadre reduci da successi importanti nell’ultimo turno.

Il Milan arriva alla sfida dopo la vittoria contro il Verona e punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La Juventus, invece, si presenta all’appuntamento forte del successo sul Bologna e con un margine di cinque punti sulle inseguitrici Como e Roma, che la mantiene al quarto posto.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan dovrebbe schierarsi con Maignan tra i pali, difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo spazio a Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre in attacco la coppia sarà formata da Pulisic e Leao.

La Juventus risponde con Di Gregorio in porta, linea difensiva con Kalulu, Bremer e Kelly. In mezzo al campo McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso, mentre sulla trequarti agiranno Conceicao e Yildiz alle spalle dell’unica punta Boga.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, sia in televisione che in streaming, per tutti gli abbonati alla piattaforma.