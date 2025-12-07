Napoli-Juventus oggi al Maradona: orario, formazioni e dove vedere il big match di Serie A

Il Napoli torna al Maradona per difendere il primo posto in Serie A nel posticipo di domenica 7 dicembre. Di fronte ci sarà la Juventus, chiamata a una prestazione di livello per riportarsi a ridosso della zona Champions e accorciare sulle squadre di vertice.

Una sfida dal peso specifico enorme per entrambe le formazioni, con equilibrio tattico e qualità individuali che potrebbero fare la differenza. Di seguito l’orario, le probabili scelte degli allenatori e tutte le informazioni su dove seguire Napoli-Juve in diretta.

Probabili formazioni

Leggi anche Inter-Como in Serie A: orario, formazioni e dove seguirla in diretta

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti

Orario e dove vederla

Calcio d’inizio alle 20:45. Napoli-Juve sarà trasmessa in diretta su Dazn, disponibile anche per gli abbonati Sky che hanno attivato Zona Dazn (canale 214). La partita sarà visibile in streaming tramite l’app Dazn su tutti i dispositivi compatibili.