Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League. La Juventus di Thiago Motta, dopo aver superato il Milan nell'ultimo turno di Serie A, ha ottenuto un pareggio nella trasferta europea contro il Bruges, assicurandosi comunque la qualificazione ai playoff di Champions.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con un 4-3-3:

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola

: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, McTominay

: Anguissa, Lobotka, McTominay Attaccanti: Politano, Lukaku, Neres

La Juventus, invece, potrebbe optare per un 4-2-3-1:

Portiere : Di Gregorio

: Di Gregorio Difensori : McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso

: McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso Centrocampisti : Locatelli, Thuram

: Locatelli, Thuram Trequartisti : Yildiz, Koopmeiners, Mbangula

: Yildiz, Koopmeiners, Mbangula Attaccante: Vlahovic

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile tramite l'app su smart TV compatibili o in streaming su dispositivi mobili e computer. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre: il Napoli mira a consolidare il primato in classifica, mentre la Juventus cerca punti preziosi per rafforzare la propria posizione in zona Champions League.

