Canzonissima 11 aprile su Rai 1 con Milly Carlucci e le canzoni di Sanremo non vincitrici

Milly Carlucci guida la puntata dell’11 aprile di Canzonissima dedicata alle canzoni di Sanremo non vincitrici, con artisti in gara e ospiti tra musica e spettacolo. Tra i protagonisti anche Alessandro Preziosi e Bianca Guaccero.

Sabato 11 aprile, alle 21.30 su Rai 1, torna Canzonissima con una nuova puntata condotta da Milly Carlucci. Il programma prosegue il suo percorso nella storia della musica italiana con una serata interamente dedicata ai brani che, pur non avendo vinto il Festival di Sanremo, sono rimasti nel tempo tra i più amati dal pubblico.

Sul palco si alternano numerosi interpreti pronti a rimettere in gioco queste canzoni: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo. Ognuno porta una reinterpretazione personale di titoli noti, dando nuova vita a successi che hanno segnato diverse epoche.

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Tra i brani scelti per la gara figurano Il ragazzo della via Gluck, “Sono solo parole”, “Io che amo solo te”, “Il nostro concerto”, “Io amo”, “La prima cosa bella”, “Incoscienti giovani” e “I bambini fanno ooh”. Non mancano anche “La notte”, “Quando quando quando”, “La canzone mononota” e “Su di noi”, pezzi che hanno avuto percorsi particolari al Festival o che, pur esclusi, hanno conquistato il pubblico negli anni.

Alcune scelte raccontano storie precise: “Il nostro concerto”, simbolo di Umberto Bindi, viene proposta anche come omaggio a un artista a lungo tenuto ai margini della manifestazione; “Io che amo solo te” torna dopo il secondo posto ottenuto nella serata cover del 2021; “I bambini fanno ooh” rientra tra i brani esclusi prima dell’inizio del Festival ma diventati poi popolari.

Tra gli ospiti della serata spicca Alessandro Preziosi, che si esibirà tra canto e danza sulle note di “Quelli belli come noi”, storica sigla di Canzonissima del 1969, e racconterà anche la storia della canzone “Malafemmena” di Totò. Presente in studio anche Bianca Guaccero, protagonista di una performance sulle note di “Rumore”.

Le esibizioni vengono valutate attraverso un sistema di voto articolato: un gruppo di personaggi dello spettacolo, i cosiddetti “Magnifici 7”, composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, insieme agli stessi artisti in gara e al pubblico sui social, chiamato a esprimere la propria preferenza.