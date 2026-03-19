Canzonissima torna su Rai 1 con Milly Carlucci e una gara tutta sulle canzoni

Milly Carlucci riporta Canzonissima in tv dal 21 settembre con una nuova formula che punta sulle canzoni e non sui cantanti, coinvolgendo grandi nomi e una gara a tema con esibizioni dal vivo e voto misto tra pubblico e giuria.

Riparte Canzonissima, ma con un volto completamente rinnovato. Il programma torna in prima serata il sabato, dal 21 settembre, con sei appuntamenti guidati da Milly Carlucci e una struttura che cambia le regole del gioco: al centro non ci sono i cantanti, ma i brani scelti e interpretati.

Sul palco si alternano artisti molto diversi tra loro, da Riccardo Cocciante a Enrico Ruggeri, da Irene Grandi a Malika Ayane, insieme a Fausto Leali, Arisa, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Leo Gassmann, Elio e le Storie Tese, i Jalisse, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. Presente anche Elettra Lamborghini, che affiancherà la conduzione internazionale dell’Eurovision.

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Ogni puntata segue un tema preciso. I cantanti scelgono un brano legato a un ricordo personale, a una dedica, a un successo passato o a una canzone mai interpretata ma desiderata. Tra le categorie ci sono anche i pezzi che non hanno vinto Sanremo e i brani più rappresentativi della propria carriera.

Le esibizioni saranno tutte dal vivo con un’orchestra di 25 elementi diretta da Luigi Saccà. A decidere il risultato contribuiscono più componenti: il pubblico attraverso i social, una giuria composta da volti noti dello spettacolo e anche gli stessi artisti in gara, chiamati a votarsi tra loro.

Nella prima serata trovano spazio classici della musica italiana. Enrico Ruggeri porta “Lontano dagli occhi”, Fabrizio Moro sceglie “Il mio canto libero”, Leo Gassmann interpreta “Un giorno credi”. Michele Bravi propone “Ti lascio una canzone”, Fausto Leali canta “Pregherò”, mentre Malika Ayane e Irene Grandi puntano su Mina e Battisti. Elettra Lamborghini sceglie gli 883, Elio e le Storie Tese omaggiano Alberto Camerini e i Jalisse portano “Sarà perché ti amo”.

Non mancano gli ospiti. Nella puntata d’esordio salgono sul palco Claudio Santamaria con un brano di Adriano Celentano e la coppia Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi con “Quando quando quando”.

Al termine di ogni serata viene proclamata una “canzonissima” di puntata. I brani vincitori si sfideranno poi nella finale che assegnerà il titolo di Canzonissima 2026.

Milly Carlucci racconta il ritorno del programma come una sfida importante, legata a un marchio storico della televisione italiana. Gli artisti, dal canto loro, parlano di un’esperienza intensa, simile a una lunga serata cover in stile Sanremo, ma distribuita su più settimane e arricchita da racconti personali e videoclip introduttivi.