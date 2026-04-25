Lucia Tognela uccisa da cinque Dogo argentino a Tirano, cani sequestrati e proprietario indagato

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Lucia Tognela è morta dopo l’attacco di cinque cani liberi nei boschi di Trivigno sopra Tirano. La donna, 60 anni, stava camminando vicino casa quando è stata assalita lungo un sentiero frequentato da escursionisti.

Lucia Tognela uccisa da cinque Dogo argentino a Tirano, cani sequestrati e proprietario indagato

Una passeggiata tra i boschi si è trasformata in tragedia per Lucia Tognela, 60 anni, residente a Bianzone. Nel pomeriggio di giovedì la donna si trovava lungo un sentiero in località Trivigno, nel territorio comunale di Tirano, a circa 1800 metri di quota, quando è stata aggredita da un gruppo di cani di grossa taglia. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di cinque esemplari di Dogo argentino che sarebbero stati spesso lasciati liberi dal loro proprietario. Proprio quest’ultimo ha rinvenuto il corpo senza vita della donna lungo il percorso escursionistico. I cani sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo, già segnalato in passato per discussioni con escursionisti a causa degli animali lasciati senza controllo, rischia l’iscrizione nel registro degli indagati per omessa custodia e omicidio colposo. Sul corpo della vittima sono stati rilevati numerosi morsi, compatibili con l’attacco di cani di grande taglia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se il decesso sia avvenuto a seguito delle ferite riportate o se un malore, provocato dalla paura, abbia preceduto l’aggressione. La procura ha disposto l’autopsia, che sarà affidata al patologo dell’Università di Pavia. Previsti anche esami specifici, tra cui tamponi salivari sulle lesioni, per verificare la corrispondenza con gli animali sequestrati. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Tirano, impegnati a raccogliere testimonianze nelle ore successive ai fatti.

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