Donna uccisa durante trekking nei boschi di Tirano: ipotesi attacco di un branco di cani

Lucia Tognela è morta durante un’escursione nei boschi sopra Tirano dopo l’attacco di alcuni cani. Il corpo è stato trovato nel pomeriggio da un’altra escursionista lungo un sentiero abituale della zona.

Il corpo senza vita di Lucia Tognela, 59 anni, è stato scoperto nel pomeriggio del 23 aprile in una zona boschiva di Trivigno, sopra Tirano, in provincia di Sondrio. A dare l’allarme è stata un’escursionista che, intorno alle 15.30, si è imbattuta nella donna lungo un sentiero molto frequentato.

Originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone, la vittima conosceva bene quei percorsi. In quell’area possedeva una seconda casa e vi si recava spesso per passeggiare. Il cadavere presentava ferite profonde e diffuse, compatibili con un’aggressione violenta.

In un primo momento si era ipotizzato l’intervento di animali selvatici, ma gli accertamenti hanno escluso questa pista. L’attenzione si è quindi concentrata su un possibile attacco da parte di un branco di cani, probabilmente cinque esemplari.

Nelle vicinanze si trova un’abitazione dove sarebbero presenti cani di razza Dogo argentino. Gli animali potrebbero essersi trovati liberi proprio in un’area considerata poco frequentata in questo periodo, ma normalmente percorsa da escursionisti.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, sanitari del 118, soccorso alpino, guardia di finanza e veterinari dell’Ats della Montagna. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica.

Gli investigatori stanno cercando di stabilire con precisione l’origine delle ferite e individuare il proprietario degli animali. Resta da chiarire anche se la donna abbia accusato un malore prima dell’aggressione o se siano stati i morsi a causarne direttamente la morte.