Bologna Roma 0-2, Malen e El Aynaoui decisivi al Dall'Ara: voti e analisi della partita

La Roma di Gasperini batte il Bologna per 2-0 e archivia il caso Ranieri grazie ai gol di Malen ed El Aynaoui, decisivi nel primo tempo al Dall’Ara. Successo che riavvicina i giallorossi alla Juventus.

La Roma riparte con una vittoria netta dopo giorni agitati e si impone 2-0 sul campo del Bologna. Al Dall’Ara bastano i gol nel primo tempo per indirizzare la gara, con Malen ed El Aynaoui protagonisti di una prova convincente che consente ai giallorossi di restare in scia della Juventus.

Tra i pali, Svilar alterna momenti di incertezza a interventi decisivi. Dopo un avvio rischioso con i piedi, salva il risultato su Orsolini e nel finale si oppone ancora con prontezza. In difesa Mancini cresce alla distanza dopo qualche distrazione iniziale, mentre Ndicka vive un primo tempo tranquillo prima di soffrire di più nella ripresa. Hermoso mostra personalità ma anche troppa fretta in impostazione, condizionato da un’ammonizione che porta alla sostituzione.

Sulle corsie, Celik fatica soprattutto nella gestione del pallone, mentre Wesley si distingue per intensità e spinta: dal suo dinamismo nascono entrambe le azioni da gol. Nella ripresa l’energia cala, ma il contributo resta determinante. Rensch entra con attenzione nella fase più complicata e regge l’urto.

In mezzo al campo Cristante gioca con ritmo e lucidità, servendo l’assist per il raddoppio e dando ordine alla manovra. El Aynaoui è tra i migliori: crea, si inserisce e segna, offrendo una prestazione completa fatta di qualità e tempi giusti. Pisilli conferma la crescita anche dal punto di vista tattico, alternando inserimenti e copertura.

In attacco Malen è imprendibile. Segna con freddezza, sfiora altre reti e serve assist di qualità, risultando il punto di riferimento offensivo. Soule lavora per la squadra ma incide poco sotto porta e viene sostituito nella ripresa. Nel finale torna in campo Dybala dopo tre mesi, utilizzato per mettere minuti nelle gambe.

In panchina, Gasperini gestisce una partita delicata e ottiene una risposta immediata dalla squadra. Dopo un buon primo tempo, la Roma soffre la reazione del Bologna ma ritrova equilibrio e porta a casa tre punti preziosi che riaccendono la corsa in classifica.