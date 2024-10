Webuild e Bologna FC: accordo esclusivo per il restyling dello stadio Dall'Ara

Il Bologna FC 1909 e il gruppo di costruzioni Webuild hanno firmato un accordo di esclusività fino al 31 dicembre 2027 per valutare la fattibilità tecnica e avviare i lavori di ristrutturazione dello stadio Dall'Ara in modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction). Il progetto è parte di un partenariato pubblico-privato con il Comune di Bologna e prevede un investimento di 200 milioni di euro, volto a rinnovare e valorizzare uno dei simboli sportivi della città, inaugurato nel 1927, mantenendo la proprietà pubblica.

Il nuovo stadio Dall'Ara aspira a essere tra le sedi selezionate per ospitare gli Europei di calcio 2032, puntando su una struttura moderna, operativa sette giorni su sette e allineata agli standard internazionali. La ristrutturazione prevede una copertura a guscio che permette il passaggio di luce e aria e la rimozione delle strutture metalliche aggiunte per Italia '90, preservando la cinta muraria originale. L'impianto offrirà una capienza superiore a 30.000 posti, con tribune molto vicine al campo, a circa sette metri dalla linea di gioco, per un'esperienza di visibilità ottimale, in linea con le specifiche UEFA di categoria 4.

Parte del progetto è la riqualificazione dell'area “Antistadio” a nord di via Andrea Costa e la costruzione di uno stadio temporaneo in zona F.I.C.O. a Bologna est, che ospiterà le partite casalinghe del Bologna FC durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara. Il progetto architettonico è stato affidato allo studio Gau Arena di Gino Zavanella, già noto per altre strutture sportive.

Webuild vanta una consolidata esperienza internazionale, con la realizzazione di nove grandi stadi, tra cui il Meazza di Milano e l'Olimpico di Roma, rinnovati per i mondiali di Italia '90, e il moderno Al Bayt Stadium in Qatar per la FIFA World Cup 2022, caratterizzato da soluzioni innovative e sostenibili. Questo progetto si inserisce nel contesto di crescita sportiva e infrastrutturale che Bologna persegue per potenziare la sua attrattiva internazionale.