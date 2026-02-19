Papa Leone XIV in Italia nel 2026, da Pompei a Lampedusa il calendario delle visite
Papa Leone XIV ha programmato una serie di viaggi in Italia nel 2026 con tappe da Pompei a Lampedusa per incontrare fedeli, clero e giovani. Il calendario diffuso dal Vaticano indica date e luoghi delle visite pastorali.
Il Vaticano ha reso noti gli appuntamenti che vedranno Papa Leone XIV impegnato in diverse città italiane nel corso del 2026. Il primo viaggio è fissato per l’8 maggio in Campania: in mattinata il Pontefice sarà a Pompei per la celebrazione della messa con la tradizionale supplica alla Madonna.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si sposterà a Napoli. In cattedrale incontrerà sacerdoti e religiosi, mentre in piazza del Plebiscito è previsto un momento aperto alla cittadinanza, con la partecipazione dei fedeli.
Il Papa tornerà in Campania il 23 maggio con una visita ad Acerra. Qui incontrerà le comunità delle cosiddette Terre dei Fuochi, territorio segnato da anni da emergenze ambientali e sanitarie.
Il 20 giugno, nel pomeriggio, Leone XIV sarà a Pavia per un nuovo appuntamento pastorale. Poche settimane dopo, il 4 luglio in mattinata, è prevista la visita a Lampedusa, luogo simbolo delle rotte migratorie nel Mediterraneo.
Il calendario prosegue con il 6 agosto ad Assisi, dove il Pontefice parteciperà agli eventi per il Centenario del Transito di San Francesco. In quell’occasione incontrerà i giovani e presiederà la celebrazione eucaristica.
Tra gli impegni estivi anche la presenza al Meeting di Rimini. Il 22 agosto Papa Leone XIV parteciperà all’iniziativa organizzata da Comunione e Liberazione, con un incontro con i partecipanti e una messa insieme ai fedeli della diocesi.