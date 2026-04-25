Funerali Catanzaro, madre e due figli morti dopo il lancio nel vuoto, il padre si inginocchia davanti alle bare

A Catanzaro si sono svolti i funerali della madre e dei due figli morti dopo un gesto estremo, mentre il padre ha accompagnato la bara del più piccolo inginocchiandosi davanti all’altare durante la cerimonia.

Sabato 25 aprile la città di Catanzaro si è fermata per dare l’ultimo saluto alla donna di 46 anni e ai suoi due figli, di 4 anni e 4 mesi, morti dopo essere precipitati dal palazzo di via Zanotti Bianco. Le esequie si sono svolte nella Basilica dell’Immacolata, gremita di cittadini, familiari e rappresentanti delle istituzioni.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. In chiesa erano presenti il sindaco Nicola Fiorita e numerose autorità locali, insieme a tanti conoscenti della famiglia che hanno partecipato in silenzio alla funzione officiata dall’arcivescovo Claudio Maniago.

All’arrivo dei feretri sul sagrato, accolti da un lungo applauso, si è respirata una forte tensione emotiva. Le tre bare sono state sistemate davanti all’altare: quella della madre al centro, affiancata da quelle bianche dei due bambini.

Tra i momenti più intensi, il gesto del padre, tornato da Genova dove si trovava accanto alla figlia maggiore di 6 anni, unica sopravvissuta e ricoverata all’ospedale Gaslini. L’uomo ha portato sulle spalle la bara del figlio più piccolo e, una volta arrivato davanti all’altare, si è inginocchiato accanto ai feretri.

Durante l’omelia, l’arcivescovo ha parlato dei molti interrogativi lasciati da una vicenda simile, facendo riferimento alla fragilità delle persone e a un improvviso smarrimento capace di distruggere vite e progetti. Ha invitato i presenti a sostenere con la preghiera il padre e la bambina sopravvissuta.

Per tutta la durata della cerimonia la città ha partecipato con rispetto e raccoglimento, stringendosi attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.