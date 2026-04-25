Funerali Catanzaro, madre e due figli morti dopo il lancio nel vuoto, il padre si inginocchia davanti alle bare

Luca Bianchi | 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro si sono svolti i funerali della madre e dei due figli morti dopo un gesto estremo, mentre il padre ha accompagnato la bara del più piccolo inginocchiandosi davanti all’altare durante la cerimonia.

Catanzaro
Funerali Catanzaro, madre e due figli morti dopo il lancio nel vuoto, il padre si inginocchia davanti alle bare

Sabato 25 aprile la città di Catanzaro si è fermata per dare l’ultimo saluto alla donna di 46 anni e ai suoi due figli, di 4 anni e 4 mesi, morti dopo essere precipitati dal palazzo di via Zanotti Bianco. Le esequie si sono svolte nella Basilica dell’Immacolata, gremita di cittadini, familiari e rappresentanti delle istituzioni.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. In chiesa erano presenti il sindaco Nicola Fiorita e numerose autorità locali, insieme a tanti conoscenti della famiglia che hanno partecipato in silenzio alla funzione officiata dall’arcivescovo Claudio Maniago.

All’arrivo dei feretri sul sagrato, accolti da un lungo applauso, si è respirata una forte tensione emotiva. Le tre bare sono state sistemate davanti all’altare: quella della madre al centro, affiancata da quelle bianche dei due bambini.

Tra i momenti più intensi, il gesto del padre, tornato da Genova dove si trovava accanto alla figlia maggiore di 6 anni, unica sopravvissuta e ricoverata all’ospedale Gaslini. L’uomo ha portato sulle spalle la bara del figlio più piccolo e, una volta arrivato davanti all’altare, si è inginocchiato accanto ai feretri.

Durante l’omelia, l’arcivescovo ha parlato dei molti interrogativi lasciati da una vicenda simile, facendo riferimento alla fragilità delle persone e a un improvviso smarrimento capace di distruggere vite e progetti. Ha invitato i presenti a sostenere con la preghiera il padre e la bambina sopravvissuta.

Per tutta la durata della cerimonia la città ha partecipato con rispetto e raccoglimento, stringendosi attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.

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