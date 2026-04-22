Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i figli, morti due bambini e la donna

Anna Democrito si è tolta la vita a Catanzaro lanciandosi dal balcone con i tre figli nella notte, un gesto legato a un disagio mai emerso apertamente. Due bambini sono morti subito, la maggiore è ricoverata in condizioni critiche.

Anna Democrito, 46 anni, lavorava in una struttura assistenziale ed è la donna che nella notte si è gettata dal terzo piano della sua abitazione in via Zanotti Bianco a Catanzaro, portando con sé i tre figli. La caduta è stata fatale per lei, per il bambino di 4 anni e per il neonato di appena 4 mesi. La figlia maggiore, di 6 anni, è sopravvissuta ma resta ricoverata in condizioni gravissime dopo un intervento chirurgico.

Chi la conosceva la descrive come una persona discreta, dedita alla famiglia e molto religiosa. Non aveva mai dato segnali evidenti di crisi, anche se nel suo passato sarebbero emersi disturbi di natura psicologica, ritenuti lievi. Un malessere che potrebbe aver trovato sfogo proprio nella notte in cui è avvenuta la tragedia.

Al momento dei fatti, il marito si trovava in casa. Stava dormendo in un’altra stanza quando alcuni rumori provenienti dall’esterno lo hanno svegliato. Affacciandosi, si è reso conto di quanto era accaduto e si è precipitato in strada. Secondo le testimonianze, ha tentato disperatamente di rianimare i familiari prima dell’arrivo dei soccorsi, senza riuscire a salvarli.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile e alla Scientifica, che hanno esaminato a lungo l’appartamento. L’ipotesi principale resta quella dell’omicidio-suicidio, ma gli investigatori stanno comunque verificando ogni elemento per escludere la presenza di altre persone. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona per chiarire la sequenza esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe prima gettato i figli e poi si sarebbe lanciata. Quando i soccorritori sono arrivati, stringeva ancora tra le mani un rosario.