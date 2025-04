Sciatore italiano precipita in un crepaccio sul Monte Bianco: morto sul colpo

Uno sciatore italiano di circa 40 anni è morto dopo essere caduto in un crepaccio sul versante francese del Monte Bianco. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:20 durante una discesa nella Vallée Blanche, dove l’uomo si trovava insieme a un gruppo del Club Alpino Italiano, di cui era socio. Secondo quanto riportato dai media francesi, l’escursionista sarebbe precipitato per circa trenta metri in seguito al cedimento di un ponte di neve. Nonostante l’intervento dei soccorsi, il decesso sarebbe avvenuto prima di poter essere trasportato in ospedale.

