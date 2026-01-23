Merano 2000, scivola sul ghiaccio e precipita nel burrone: morto l'alpinista Walter Pfeifer

Un’escursione invernale si trasforma in tragedia sopra Merano: un giovane alpinista perde la vita dopo una caduta in un tratto ghiacciato, sotto gli occhi del compagno che ha subito chiesto aiuto.

Drammatico incidente nel comprensorio di Merano 2000, in Alto Adige. Walter Pfeifer, alpinista esperto di 29 anni, stava percorrendo un sentiero innevato insieme a un amico quando ha perso l’equilibrio su una lastra di ghiaccio, finendo nel burrone sottostante.

La caduta, stimata in circa 40 metri, non ha lasciato scampo al giovane. Il compagno, testimone diretto dell’accaduto, ha immediatamente lanciato l’allarme e ha tentato di avvicinarsi al punto dell’impatto, senza però riuscire a prestare soccorso.

Le operazioni di emergenza hanno coinvolto la stazione di Merano del Soccorso alpino, le forze dell’ordine e l’elisoccorso. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il compagno di escursione, visibilmente sotto choc dopo aver assistito alla tragedia, è stato affidato all’assistenza di psicologi specializzati nelle emergenze, intervenuti per fornire supporto immediato.