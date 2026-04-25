Fasano, 15enne aggredito e rapinato da due coetanei vicino ai bus, denunciati i responsabili

A Fasano un 15enne è stato aggredito e derubato da due coetanei per ottenere vestiti e pochi euro. L’episodio è avvenuto vicino alla fermata dei bus e ha portato alla denuncia dei responsabili dopo le indagini dei carabinieri.

Un ragazzo di 15 anni è stato preso di mira da due coetanei a Fasano, in provincia di Brindisi, e costretto a consegnare abiti e denaro dopo essere stato minacciato e colpito. I fatti risalgono al 23 aprile, nei pressi della fermata degli autobus di viale della Resistenza.

I due giovani, uno di 15 anni del posto e un 17enne di origine albanese residente in città, avrebbero avvicinato la vittima chiedendo con insistenza giubbotto e scarpe. Il ragazzo è riuscito inizialmente ad allontanarsi, ma è stato raggiunto poco dopo in una strada del centro, dove l’aggressione è proseguita con spintoni e intimidazioni.

Sotto pressione, il 15enne ha consegnato ai due il giubbino, le scarpe, un maglione, un orecchino e circa 10 euro. Una volta rientrato a casa, ha raccontato l’accaduto al padre, che si è rivolto ai carabinieri per presentare denuncia.

Le indagini sono partite subito. I militari hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, riuscendo a individuare i due giovani. Dopo alcuni controlli mirati, il 17enne è stato fermato mentre indossava proprio le scarpe sottratte alla vittima.

Portato in caserma insieme ai genitori, il ragazzo è stato perquisito senza che venissero trovati altri oggetti. Gli accertamenti hanno poi condotto al complice, anche lui 15enne, nella cui abitazione sono stati recuperati giubbotto e maglione appartenenti alla vittima.

I due minorenni sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni con l’accusa di rapina impropria in concorso.