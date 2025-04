Aggressione alla stazione di San Giovanni in Persiceto: 15enne accoltellato da due coetanei

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al volto e al petto nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La vittima, di origine pakistana, ha riferito agli agenti di essere stata assalita da due giovani di origine magrebina, presumibilmente suoi coetanei, che dopo l’aggressione sono fuggiti senza sottrargli nulla.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato con una prognosi di 20 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per effettuare i rilievi. I due responsabili sarebbero fuggiti attraverso l’uscita posteriore della stazione, portando con sé l’arma usata per l’aggressione. Non risultano presenti telecamere di videosorveglianza nella zona.

