Sal Da Vinci trionfa a Sanremo con Per sempre sì e dedica la vittoria a Napoli

Sal Da Vinci vince Sanremo con “Per sempre sì” e conquista il pubblico grazie a un brano emotivo e un balletto diventato virale, tornando sul palco dell’Ariston dopo 17 anni con una vittoria che riporta Napoli al centro della scena musicale.

È Sal Da Vinci il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano si impone con “Per sempre sì”, un brano che fin dalle prime esibizioni ha raccolto consensi, anche grazie a una coreografia diventata rapidamente popolare sui social.

Al momento della proclamazione l’emozione è evidente. Per l’artista si tratta di un ritorno importante sul podio dell’Ariston, a distanza di diciassette anni dal terzo posto ottenuto nel 2009. È il quinto interprete partenopeo a conquistare il Festival.

Subito dopo la vittoria, Da Vinci ribadisce la sua idea di musica: “resto un operaio”, dice, spiegando di vivere questo successo come un regalo inatteso. Non parla di rivincite, ma di un percorso costruito nel tempo. Il trofeo, aggiunge, appartiene anche al pubblico e a chi continua a credere nei propri sogni.

Il cantante sceglie di condividere simbolicamente il premio con Geolier, che lo ha contattato dopo la vittoria. Due storie diverse ma unite dalle stesse radici popolari, con Napoli sempre al centro.

Proprio alla città è dedicato il pensiero più forte. Da Vinci annuncia che porterà il leone d’oro a casa, tra la sua gente. Ricorda il quartiere della Torretta, dove è cresciuto tra il calcio in strada e i primi impegni sul palco, quando era già un bambino lavoratore.

Un passaggio anche sul futuro del Festival, che vedrà Stefano De Martino alla conduzione. Tra i due c’è stato uno scambio di messaggi nei giorni della kermesse, con parole di sostegno e incoraggiamento.

Nella sua vita privata, il cantante cita la compagna Paola, al suo fianco da decenni. Un legame nato negli anni Ottanta e cresciuto nel tempo, fatto di complicità e gesti più che di parole.

Quanto all’esperienza sanremese, Da Vinci racconta di averla vissuta senza aspettative, travolto da emozioni difficili da mettere in ordine. La vera vittoria, dice, sarà vedere la canzone entrare nella vita delle persone.

Ora lo attende l’Eurovision Song Contest. La partecipazione è confermata: appuntamento a Vienna, con l’obiettivo di portare sul palco internazionale un messaggio di unione attraverso la musica.