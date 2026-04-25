Barbara D'Urso contro Mediaset e causa Titanus, cosa è successo nel 2003 tra Grande Fratello e fiction

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Barbara D’Urso contesta Mediaset e chiarisce sui social la sua attività nel 2003 dopo la causa persa con Titanus. La conduttrice respinge la versione sul Grande Fratello e ricorda impegni concreti tra fiction e produzioni televisive.

Barbara D'Urso contro Mediaset e causa Titanus, cosa è successo nel 2003 tra Grande Fratello e fiction

Barbara D’Urso torna a esporsi pubblicamente e lo fa con una serie di interventi sui social, dove ricostruisce un passaggio preciso della sua carriera. Nel mirino finisce il racconto legato al 2003, anno oggi al centro della disputa legale con Mediaset. La conduttrice respinge l’idea secondo cui le sarebbe stata proposta la conduzione del Grande Fratello per riportarla in video dopo un periodo lontano dalla televisione. Una versione che definisce inesatta, spiegando di non essere mai stata inattiva in quegli anni. Per sostenere la sua posizione, D’Urso ricorda alcuni lavori svolti in quel periodo. Nel 2001 aveva preso parte alla fiction Io zio d’America insieme a Christian De Sica, trasmessa l’anno successivo. Parallelamente era già impegnata sul set di Orgoglio, produzione Rai articolata in 24 episodi e andata in onda nel 2004. Proprio su Orgoglio emerge un elemento finora poco noto. Nel 2003 la casa di produzione Titanus avviò un’azione legale nei suoi confronti per questioni contrattuali legate alla seconda stagione. Il procedimento si concluse con una sentenza sfavorevole per la conduttrice, che fu condannata a versare un risarcimento consistente. Secondo D’Urso, questo episodio dimostrerebbe in modo concreto la continuità della sua attività professionale, smentendo l’immagine di un lungo stop lavorativo. Una precisazione che si inserisce nello scontro aperto con Mediaset. La vicenda giudiziaria con l’azienda televisiva è ancora in corso. Dopo il mancato accordo in fase di mediazione, la conduttrice ha scelto di procedere in tribunale. Tra i punti sollevati dai suoi legali compaiono presunte violazioni contrattuali, questioni legate ai diritti d’autore e le modalità della sua uscita dal gruppo nel 2023. Mediaset respinge le accuse e sostiene la correttezza delle proprie decisioni. Il contenzioso resta aperto e potrebbe far emergere ulteriori dettagli su un rapporto professionale durato anni e oggi al centro di uno scontro diretto.

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