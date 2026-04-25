Garlasco audio in Procura Milano su Andrea Sempio e Marco Poggi, ipotesi relazione e presunte pressioni sulle indagini

Chiara Ingrosso deposita in Procura due ore di audio sul caso Garlasco e segnala possibili pressioni sulle indagini. Tra i contenuti anche ipotesi su rapporti personali mai confermati che riaccendono polemiche sul delitto del 2007.

Nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco. Due ore di registrazioni audio sono state consegnate alla Procura Generale di Milano insieme a documenti e screenshot raccolti durante un’inchiesta giornalistica. Il materiale, presentato dalla cronista Chiara Ingrosso con il supporto dello studio legale Gasperini Fabrizi, riguarda presunte anomalie e possibili interferenze legate alla nuova indagine aperta su Andrea Sempio.

Secondo quanto emerge, gli audio farebbero riferimento a tentativi di incidere sull’andamento delle indagini e sulla percezione pubblica del caso, già segnato dall’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Tra gli elementi segnalati ci sarebbero anche dubbi sulla credibilità di alcuni testimoni e ricostruzioni ritenute non attendibili, comprese ipotesi che in passato avevano coinvolto persone vicine alla famiglia della vittima.

Nel fascicolo si cita anche il caso della presunta borsa gettata in un canale a Tormello, circostanza che non ha trovato riscontri dopo il prosciugamento dell’area. L’esposto sostiene che alcune narrazioni sarebbero state alimentate per spostare l’attenzione investigativa e orientare nuove piste.

Tra i passaggi più discussi compare l’ipotesi di un legame personale tra Marco Poggi, fratello della vittima, e Andrea Sempio. Durante una puntata televisiva, la criminologa Roberta Bruzzone ha definito questa ricostruzione «agghiacciante», parlando di una costruzione priva di fondamento che finirebbe per coinvolgere ingiustamente persone estranee ai fatti.

La smentita è arrivata dal legale di Sempio, che ha riferito lo stato d’animo del suo assistito, definito sorpreso e colpito soprattutto per le conseguenze su Marco Poggi. L’avvocato ha escluso qualsiasi relazione tra i due.

Nel documento depositato viene citato anche l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l’omicidio. Secondo l’esposto, il legale avrebbe cercato di influenzare contenuti televisivi legati al caso. De Rensis avrebbe intenzione di reagire con un’azione legale nei confronti della giornalista.

La Procura Generale di Milano, che ha ricevuto il materiale, dovrà ora valutarne il contenuto. In presenza di eventuali ipotesi di reato, gli atti verrebbero trasmessi agli uffici competenti per territorio. Al momento non risultano ancora valutazioni ufficiali sul fascicolo appena depositato.