Garlasco, nuovi audio Bruzzone in Procura a Milano su presunte interferenze nel caso Poggi

Roberta Bruzzone ha consegnato nuovi audio sul delitto di Garlasco alla Procura di Milano per chiarire presunte interferenze nelle indagini. I file riguarderebbero alcune persone già citate in tv dalla criminologa.

Nuovi elementi finiscono all’attenzione della Procura Generale di Milano nell’ambito della riapertura delle verifiche sul delitto di Garlasco. Si tratta di file audio consegnati formalmente dagli avvocati dello studio Gasperini Fabrizi, che li hanno depositati insieme a una relazione dettagliata per spiegare il contesto e il possibile valore delle registrazioni.

I materiali coincidono con quelli di cui aveva parlato pubblicamente la criminologa Roberta Bruzzone in alcune trasmissioni televisive. Nei contenuti emergerebbero riferimenti a Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani, già citati nel dibattito mediatico legato alla vicenda.

Secondo quanto indicato dai legali, gli audio riguarderebbero presunti tentativi di influenzare o condizionare gli sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, e anche le attività più recenti condotte dagli inquirenti di Pavia.

Al momento non vengono diffusi dettagli sui contenuti. Gli avvocati spiegano che la scelta è legata alla necessità di rispettare il segreto investigativo e di non interferire con il lavoro dell’autorità giudiziaria. Per lo stesso motivo, non sono state fornite indicazioni sull’identità di chi avrebbe presentato l’esposto né ulteriori chiarimenti sulla provenienza del materiale.