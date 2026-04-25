Crociera giro del mondo da Bari: quanto costa e com'è vivere 4 mesi in nave secondo una pensionata

Anna Riccardi, pensionata di 71 anni, ha scelto una crociera intorno al mondo per vivere la pensione, spendendo 35mila euro per quattro mesi tra oceani e continenti con partenza da Bari.

Anna Riccardi, 71 anni, originaria di Matera, ha trascorso quattro mesi in mare partecipando a una crociera partita da Bari il 22 novembre e conclusa il 10 aprile. Insieme ad altri 1600 passeggeri, di cui circa duecento italiani, ha attraversato diversi continenti seguendo un itinerario che l’ha portata dal Marocco alle Canarie, fino all’Atlantico e alle coste del Sud America.

Dopo l’uscita dall’Europa, la nave ha fatto scalo in Paesi come Colombia, Costa Rica e Cile, prima di attraversare il Canale di Panama. Tra le tappe più remote raggiunte durante il viaggio, l’isola di Pasqua e la Papua Nuova Guinea, mete difficili da visitare con viaggi tradizionali.

La scelta di partire è arrivata dopo la pensione. Anna ha sempre viaggiato, anche da sola, e pur non considerando la crociera la formula ideale per esplorare a fondo i luoghi, ha deciso di provare questa esperienza per la possibilità di vedere destinazioni lontane in un unico viaggio.

Il costo complessivo è stato di circa 35mila euro, di cui 30mila per la crociera e altri 5mila per escursioni e spese extra. Una cifra inferiore rispetto a quella pagata da altri passeggeri, grazie alla prenotazione anticipata che le ha garantito anche una cabina con balcone.

La vita a bordo ha avuto anche momenti difficili. Nei primi giorni un passeggero è morto per un infarto dopo essersi tuffato in piscina. Durante il viaggio si sono verificati altri decessi e alcuni viaggiatori hanno dovuto interrompere la crociera per problemi di salute o infortuni.

Nel periodo natalizio si è registrato un aumento dei casi di bronchite tra i passeggeri, con comunicazioni frequenti da parte del comandante simili a quelle viste durante la pandemia. Anna non si è ammalata, anche grazie alle vaccinazioni fatte prima della partenza.

All’inizio l’età media elevata dei partecipanti le aveva dato l’impressione di trovarsi in una struttura per anziani in viaggio. Con il passare delle settimane, però, la convivenza con persone diverse si è trasformata in uno degli aspetti più intensi dell’esperienza, tra incontri e storie condivise in un ambiente ristretto come quello della nave.