Francesco Monte risponde a Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sui sex toys e accusa il podcast di umiliarlo

Francesco Monte reagisce alle frasi di Cecilia Rodriguez sul loro passato e sull’uso dei sex toys, nate durante un podcast con Giulia Salemi. Il cantante contesta il racconto intimo e accusa le due di averlo esposto con leggerezza.

Francesco Monte prende posizione dopo le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez sul loro rapporto, tornate al centro della scena durante il podcast condotto da Giulia Salemi. L’ex tronista, oggi impegnato nella musica, non ha nascosto il fastidio per alcuni passaggi legati alla loro vita privata.

Nel corso della conversazione, l’influencer argentina ha ripercorso la relazione con Monte, lasciando emergere anche aspetti legati all’intimità. Tra le frasi più commentate, il riferimento all’uso dei sex toys e al presunto atteggiamento poco aperto dell’ex compagno, definito da lei distante da certe abitudini.

La replica di Francesco Monte è arrivata sui social, con parole dure rivolte sia all’ex fidanzata sia alla conduttrice del podcast, con cui ha avuto a sua volta una storia. Il cantante ha criticato quello che considera un trattamento diverso tra uomini e donne quando si affrontano temi legati alla sfera sessuale.

Nel suo sfogo, Monte ha parlato di un atteggiamento che, a suo dire, finisce per ridicolizzare gli uomini. Ha anche puntato il dito contro la ricerca di visibilità, accusando il format di puntare su racconti personali per ottenere attenzione e interazioni online.

Il messaggio si è chiuso con un avvertimento, lasciando intendere che in futuro potrebbe raccontare altri episodi legati al suo passato sentimentale. Per ora, la vicenda resta confinata a uno scambio a distanza, alimentato dalle dichiarazioni pubbliche dei protagonisti.