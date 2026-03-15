Alba Parietti contro Giulia Salemi: scontro in diretta nel podcast

Alba Parietti abbandona lo studio di Giulia Salemi durante la registrazione del podcast Non lo faccio x moda a causa di un presunto sgarbo. La showgirl ha accusato la giovane conduttrice di mancanza di rispetto prima di lasciare il set.

Un acceso diverbio ha segnato la ripartenza del talk guidato dall'ex gieffina Giulia Salemi. Durante l'ospitata di Alba Parietti, i toni si sono alzati improvvisamente portando la showgirl torinese ad abbandonare le riprese. Il trailer diffuso sui social mostra un clima di forte tensione, con Parietti visibilmente irritata per l'atteggiamento della giovane collega.

Le parole rivolte alla conduttrice sono state durissime. La Parietti ha invitato la Salemi a imparare l'educazione, lamentando una presunta arroganza da parte delle nuove generazioni dello spettacolo. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'ospite si sarebbe sentita trattata come se il suo tempo fosse a totale disposizione della produzione, decidendo così di interrompere bruscamente l'intervista.

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Nel filmato si vede Giulia Salemi tentare una mediazione disperata nel dietro le quinte. La conduttrice, spiazzata dalla reazione, ha chiesto ai suoi collaboratori di contattare Francesco Oppini, figlio di Alba, nel tentativo di farla tornare sui suoi passi. Resta il dubbio se si tratti di un reale momento di nervosismo o di una strategia comunicativa per l'uscita della puntata prevista per il 16 marzo.

Tutto sarebbe nato da una battuta non gradita che ha innescato la scintilla. Mentre la Salemi appariva mortificata davanti alle telecamere, la Parietti ha ribadito di essere stanca di certi meccanismi, lasciando lo studio tra lo stupore generale. Solo la messa in onda integrale del contenuto chiarirà se la pace tra le due showgirl sia stata finalmente raggiunta.