Giulia Salemi e Alba Parietti, la lite finta nel podcast per aumentare le visualizzazioni

Giulia Salemi e Alba Parietti hanno simulato una lite durante il podcast per attirare pubblico e aumentare le visualizzazioni, pubblicando una clip provocatoria pochi giorni prima dell’episodio completo.

La discussione tra Giulia Salemi e Alba Parietti, circolata sui social nei giorni scorsi, non era reale. Il video, diffuso in anteprima sul canale del podcast “Non lo faccio per moda”, faceva pensare a uno scontro acceso tra le due, ma si trattava di una scena costruita.

Nella clip, Parietti alzava i toni fino ad abbandonare lo studio, mentre Salemi cercava di fermarla. Le frasi dure e il tono polemico avevano spinto molti utenti a credere a una rottura improvvisa durante la registrazione, alimentando curiosità e commenti online.

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La verità è emersa con la pubblicazione dell’episodio completo, lunedì 16 marzo. All’interno della puntata, le due hanno mostrato il dietro le quinte dell’idea, spiegando che la scenetta era stata pensata per creare attesa attorno all’intervista.

È stata proprio Giulia Salemi a proporre il piano, con l’obiettivo di generare un picco di visualizzazioni. Alba Parietti ha accettato il gioco, contribuendo a costruire il siparietto che poi è stato diffuso come anticipazione.

La strategia ha funzionato: il video ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, spingendo molti a cercare la puntata completa per capire cosa fosse davvero successo tra le due.