Cecilia Rodriguez annuncia la gravidanza con Ignazio Moser: in arrivo la piccola Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno presto genitori. La coppia ha annunciato la gravidanza con un tenero post su Instagram nel giorno della Festa della Mamma, condividendo l’emozione di questo nuovo capitolo della loro vita. La sorella minore di Belen è in attesa di una bambina, che si chiamerà Clara Isabel.

Un annuncio emozionante sui social nel giorno della Festa della Mamma

"Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto, ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere", ha scritto Cecilia a corredo di un carosello di foto che documentano i momenti più significativi della gravidanza. In una delle immagini si intravede anche il profilo della piccola durante un’ecografia: "Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi...".

L’influencer ha concluso il messaggio con parole cariche di amore e attesa: "La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere... a presto piccola Clara Isabel". La scelta del giorno per l’annuncio non è casuale: "P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui", ha aggiunto Cecilia, omaggiando anche le loro madri.

Il post ha raccolto in pochi minuti migliaia di like e commenti di affetto da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i primi a congratularsi, Giulia Salemi, Valentina Ferragni e tanti altri vip. Non sono mancati i like della sorella Belen Rodriguez e dell’ex cognato Stefano De Martino, segno di un affetto condiviso per la nuova vita in arrivo.

