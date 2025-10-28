Belen Rodriguez a Belve: la lite con Cecilia e il periodo più difficile

Belen Rodriguez è tornata a parlare del rapporto con la sorella Cecilia durante la sua partecipazione a Belve, raccontando senza filtri il momento di distanza che le ha coinvolte negli ultimi mesi. La showgirl ha confermato l’esistenza di un litigio, pur scegliendo di non entrare nei dettagli.

“Abbiamo litigato come capitano i litigi in tutte le famiglie. Per un periodo non ci siamo parlate. Lei era incinta, aveva gli ormoni sballati e non voleva ascoltarmi. Io ho fatto una marachella un po’ grave, ma mi ha perdonata”, ha dichiarato Belen nello studio del programma.

Leggi anche Belve, Belen Rodriguez: Sono manesca, De Martino ne ha prese più di tutti. Il vero amore? Borriello

Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha riportato una frase pronunciata da Belen lo scorso giugno, quando disse di essere “single e casta”. Interrogata sulle novità, la conduttrice argentina ha risposto ironicamente: “Sono ancora single. Però abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta è stata a metà agosto”.

Belen ha poi riflettuto sulle sue qualità, rivendicando la sua identità professionale: “Ho una forte personalità, non sono mai scesa a compromessi, so ballare, so cantare e sono bella. Niente di eccellente, ma so fare tutto”. E con autoironia ha aggiunto: “Un talento che mi manca? Imparare l’italiano. Sono qui da vent’anni”.

La showgirl ha affrontato anche il capitolo più delicato del suo recente passato, legato a un periodo di profonda crisi personale: “Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi”. Alla domanda su presunti abusi di sostanze, ha chiarito: “No. Il mio problema erano le benzodiazepine. Disintossicarsi da quelle è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”.

Non è mancato un momento più leggero, quando Belen ha riconosciuto il proprio lato impulsivo: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. Una volta ho lanciato anche un cactus”.

Sul rapporto con Stefano De Martino, Belen ha spiegato la ragione della rottura definitiva: “Se una persona non ti conosce davvero e non prova stima, ti distrugge. Può durare anni, ma è un amore tossico. Non c'è sofferenza adesso. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

Infine, alla domanda sull’amore più importante della sua vita, la showgirl ha risposto senza esitazione: “Marco Borriello. Ci siamo amati allo stesso modo”.