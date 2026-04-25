Candia Lomellina, uomo arrestato per violenza sulla compagna davanti ai figli di 3 anni e neonato

Un uomo di 29 anni ha aggredito la compagna a Candia Lomellina dopo una lite, colpendola davanti ai figli. Le urla hanno spinto un vicino a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti fermando l’aggressore e soccorrendo la donna ferita.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Candia Lomellina, in provincia di Pavia, dopo aver picchiato la convivente al culmine di una discussione. A far scattare l’intervento è stata la telefonata di un vicino, allarmato dalle urla provenienti dall’abitazione della coppia.

Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato la donna, 31 anni, con un evidente ematoma all’occhio e una ferita profonda al naso, dalla quale perdeva molto sangue. Secondo quanto ricostruito, l’uomo l’avrebbe colpita prima alla testa con un telefono e poi con diversi pugni al volto.

L’aggressione si è consumata davanti ai due figli piccoli, un bambino di tre anni e un neonato di pochi mesi. Una volta al sicuro, la vittima ha raccontato ai carabinieri una lunga serie di maltrattamenti subiti nel tempo, tra violenze fisiche e pressioni psicologiche, anche durante le gravidanze. Ha riferito inoltre di essere stata controllata in modo costante, con limitazioni anche nella vita quotidiana.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, dove i medici le hanno riscontrato traumi al volto e al torace, con una prognosi di dieci giorni.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato portato nel carcere di Pavia. Nei suoi confronti era già stato emesso un ammonimento del questore nel gennaio 2025 dopo un precedente episodio di violenza avvenuto nella notte di Capodanno. La nuova aggressione ha portato all’arresto per la gravità dei fatti e la reiterazione dei comportamenti.